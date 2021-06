Riqualificazione energetica: ridotti i contributi a fondo perduto ma aumentano le detrazioni e torna l'agevolazione monofase

Il Consiglio ha dedicato l'intera giornata alla ratifica dei decreti, compreso l'83 sugli incentivi per interventi di riqualificazione energetica e l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ratificato a metà pomeriggio. Il Segretario al Territorio Stefano Canti ha spiegato che le modifiche sono orientate a riorganizzare gli incentivi, riducendo i contributi a fondo perduto e potenziando le detrazioni d’imposta. Torna anche l'agevolazione sulla monofase – fissata all'8% - per l'acquisto di materiali per l'efficientamento energetico, che in un primo momento era stata eliminata, suscitando la protesta delle associazioni di settore. La maggior parte delle novità introdotte entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, bypassando dunque problemi su preventivi di lavori definiti nel periodo in cui l'agevolazione monofase era stata eliminata.









Ratificato anche il decreto sulla custodia degli asset virtuali presso le banche sammarinesi o altre società autorizzate: l'obbiettivo è creare un mercato che possa attrarre nuovi capitali in settori come il “fintech”, la “blockchain” e le cryptovalute. “Siamo tra i primi – ha commentato il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi – ad aver normato questa materia”. Per ridurre il rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo avranno un ruolo decisivo l'Agenzia di Informazione Finanziaria e Banca Centrale – che dovranno definire un regolamento - oltre a San Marino Innovation. I consiglieri intervenuti, sia di maggioranza che opposizione, pur accogliendo favorevolmente la nuova opportunità, raccomandano massima cautela e prudenza per evitare passi falsi. I lavori riprenderanno domani alle 15 con il Riferimento del Congresso di Stato, e relativo dibattito, sugli incontri istituzionali tenutisi a Roma nel mese di maggio.