Cosa c'è nel programma di Governo

Una trentina di pagine, la bozza del programma di Governo, concordata dalle due coalizioni della nuova maggioranza. Da definire solo gli ultimi dettagli e domani in serata è atteso il via libera del Consiglio Centrale della Dc, partito di maggioranza relativa. Il documento, in una delle sue ultime stesure, raccorda il principio di continuità nelle politiche economiche e sociali, promosso da Democrazia e Libertà con il cambiamento, professato da Libera-Ps e Psd, nei settori che richiedono un attento processo riformatore.

La priorità delle priorità, sarà l'attuazione dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, con l'obiettivo di massimizzarne le opportunità. La firma, dopo quasi 10 anni di negoziati, è attesa entro l'anno, forse addirittura entro l'autunno. Altro aspetto di rilievo, nella bozza del programma di Governo, le riforme istituzionali con la nomina di una commissione consiliare speciale. Previsto, inoltre, un intervento complessivo sulle residenze, anche nell'ottica di dare soluzioni al problema casa.

Condivisa, inoltre, la volontà di accrescere la credibilità internazionale di San Marino, continuando ad evitare pratiche opache ed aumentando la trasparenza dell'amministrazione. A livello fiscale, non previsti interventi che vadano a colpire l'imposizione attuale sui redditi, ma il recupero di sacche di imponibile non tassate e il rafforzamento dei controlli contro elusione ed evasione. Sul fronte delle imposte dirette, menzionata invece l'introduzione dell'Iva, mantenendo margini di competitività per le piccole e medie imprese.