Crisi bancarie, Repubblica Futura: “Debiti dei politici, siano pubblicati i nomi”

Da 4 a 12 operatori bancari in 4 anni; oltre un miliardo e mezzo sborsati per coprire i dissesti: per Nicola Renzi “le responsabilità politiche sono inconfutabili” - dice, puntando il dito contro gli “allora governi DC e PS” e rispondendo indirettamente "a chi imputa la rovina del Paese ai tre anni di gestione di Adesso.sm”. Per Repubblica Futura, la relazione pecca poi di una analisi “non approfondita” di quanto accaduto in Carisp dal 2013 al 2017, nonché una “posizione guardinga, se non assolutoria verso Asset, che non trova riscontro nei fatti”, richiamando la recente condanna in Cassazione per Stefano Ercolani. Su tutto - e anticipa su questo un ordine del giorno – si chiede di sostituire i tanti 'omissis' con i nomi dei politici che hanno contratto esposizioni rilevanti verso il sistema bancario, “o si rischia rimanga un lavoro a metà – dice – rispetto all'obiettivo di evitare in futuro conflitti di interesse”.







Si guarda poi all'ultimo Decreto Covid, con Maria Katia Savoretti che torna a deprecare la “mancanza di confronto, anche con parte della stessa maggioranza, per misure che potevano essere condivise solo poche ore prima in Ufficio di Presidenza”.

Sanità nel mirino: Andrea Zafferani denuncia il corto circuito fra la potenziale spinta alle vaccinazioni impressa dal decreto green pass e, di contro, “lo stop alle prenotazioni per la somministrazione delle dosi fino a metà gennaio”. E si chiede se stia accadendo per deficit comunicativo fra vertici e front-office o se per carenza organizzativa nell'approvvigionamento delle dosi. “Una struttura in difficoltà – rileva – dove mancano infermieri e medici e nulla è stato fatto per garantire attrattività verso i professionisti”. Un richiamo al recente incontro con il consulente Francesco Bevere, con Nicola Renzi che esprime fiducia, ma sollecita l'urgenza di lavorare sulle linee di sviluppo dell'ISS che "portino risposte immediate ai cittadini”.

Nel video, l'intervista al consigliere di Repubblica Futura, Andrea Zafferani