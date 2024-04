Delibere last-minute, Zafferani: “Regolari formalmente, ma resta grave l'aspetto politico”

Andrea Zafferani e Fernando Bindi

“Abbiamo ringraziato la Reggenza per gli approfondimenti, come avevamo richiesto – dice Andrea Zafferani - Abbiamo potuto appurare la regolarità formale delle procedure, che era già un elemento che ci preoccupava. Rimane ovviamente aperto, fortemente aperto, l'aspetto politico, con delibere dell'ultimo minuto, che riguardano incarichi, spese, consulenze, norme - magari anche poco approfondite - messe lì all'ultimo secondo, anche su temi su cui il Consiglio aveva già deliberato in maniera negativa”.

Intanto, ieri, l'Assemblea degli aderenti ha fatto il punto, verso il voto. Al lavoro i gruppi per definire il programma elettorale. Ribadite le emergenze: casa, oneri finanziari su imprese e cittadini, inverno demografico, transizione ecologica, buon uso del suolo, riassetto dell'ISS. Attenzione ai contenuti e alle proposte, vero presupposto per future alleanze. “Questa resta la stella polare del nostro posizionamento elettorale. In questo momento, non stiamo ricercando posti di governo per forza; vogliamo occuparci di temi. Negli ultimi mesi abbiamo potenziato la nostra proposta, il nostro approccio programmatico sugli argomenti caldi che il Paese sta vivendo e vogliamo continuare in questa direzione.

Vogliono finalmente trovare le convergenze programmatiche e non fare i Governi per forza o per affinità personali, ma sui temi reali, che il Paese deve affrontare e che sono molto delicati”.