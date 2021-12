Differenziata, Canti: “Nuovi impianti di trattamento del compostaggio”

Politiche per la sostenibilità ambientale, si passa anche dall'ottimizzazione della raccolta dei rifiuti. In arrivo nuovi impianti di trattamento del compost. “Un Paese indietro sulla raccolta differenziata: ferma al 50%, contro il 70% dei nostri vicini”. Il Segretario Stefano Canti detta linee strategiche ed indica i prossimi passi: differenziata da ottimizzare, si parte dal potenziamento degli impianti di compostaggio per trattare in territorio il rifiuto umido, arrivando a coprire così la gestione interna del 50% dei rifiuti prodotti. È una risposta ai criteri di economia circolare, con il Governo impegnato a porre sul tavolo gli indirizzi di politica ambientale, cogliendo il mandato della Cop26, per i prossimi 5 anni, di concerto con il tavolo per lo sviluppo sostenibile. Titano a impronta green: molte delle scelte andranno integrate e trasposte nel Piano Regolatore Generale, che Canti indica tra le priorità del 2020, insieme alla revisione della legge sull'agricoltura. Conversione al biologico: in finanziaria, annuncia, proporrà un emendamento per aumentare dal 5% al 17% la tassazione sui prodotti fitosanitari. E un altro passo per la valorizzazione delle infrastrutture ritenute strategiche, con il via al progetto per l'intera asfaltatura della pista aeroportuale di Torraccia.

Nel video, l'intervista al Segretario al Territorio, Stefano Canti