Festa dell'Amicizia, PDCS: “La festa dei record”

Nel video l'intervista a Gian Carlo Venturini

50esima edizione, è la festa dei record. Record di presenze con 11mila persone nelle tre giornate, record nei consumi dei prodotti alimentari negli stand. Ma dietro i numeri, il senso: "In un momento di frammentazione e confusione politica – dice il Segretario Giancarlo Venturini - la DC consolida la sua forza popolare trainante".

“Si conferma ancora uno dei principali appuntamenti della politica sammarinese, alla ripresa dalla pausa estiva, e conferma anche - a nostro avviso - che è un punto di riferimento per molti sammarinesi. Quella forza di aggregazione, quella forza propulsiva della democrazia Cristiana, che ha celebrato quest'anno i 75 anni, si manifesta anche nell'attaccamento della gente alla partecipazione a questa importante festa, che ha visto dei numeri molto significativi”.

Coordinati da Gian Franco Ugolini, va agli 80 volontari il ringraziamento, anche tangibile con la consegna di un diploma, a segnare l'importanza del loro contributo: “Sono i veri protagonisti, sono la storia della Festa dell'Amicizia” - dice. Dai veterani ai giovani, con il Presidente Marco Mularoni, che segnala il successo dell'evento culturale promosso dai GDC, nella presentazione di “Una trama del Mondo” di Michele Chiaruzzi, alla presenza del Segretario Luca Beccari.

Per ricordare i 50 anni della Festa anche una mostra e una pubblicazione, mentre proseguono le celebrazioni per i 75 anni del partito. “Fedeli ai nostri valori, ai nostri principi cerchiamo di portare avanti l'interesse comune della Repubblica – prosegue Venturini. È ovvio che in questo ci dobbiamo relazionare anche con realtà esterne. Ed è appunto questa iniziativa, che faremo il 4 Settembre, con la presentazione della pubblicazione dell'Onorevole Casini, dove farà anche il punto sulla storia della Democrazia Cristiana in Italia e a San Marino. Poi altre iniziative, come la conferenza programmatica, che abbiamo in cantiere per la fine dell'anno, per mettere a punto anche le proposte programmatiche per la prossima tornata elettorale”.

Proprio in vista della conferenza programmatica di fine anno, già convocati i gruppi di lavoro per elaborare, nel confronto, il programma della prossima legislatura. “Proposte concrete per il bene del Paese, forte della sua identità e coerente con i suoi principi – dice la DC – a differenza di chi fa solo proclami populisti”.