Finanziaria 2025: duro confronto in CGG su un emendamento delle Opposizioni

I lavori sono ripresi nel pomeriggio dall'emendamento firmato dalle Opposizioni, e relativo ad una modifica al Decreto che istituisce l'“Organismo di Sorveglianza” in materia di cartolarizzazioni: tema di rilevanza sistemica. Si chiede in particolare la possibilità, per i membri dell'organismo, di rapportarsi direttamente anche con Banca Centrale. Già nella notturna di ieri il parere negativo del Segretario alle Finanze. In seguito protagonista, pare, di un breve ed acceso scambio di opinioni con il Segretario DC Venturini. I due hanno in seguito giudicato privo di rilevanza l'episodio; dovuto, secondo Marco Gatti, ad un “equivoco” subito chiarito. Nessun “diverbio”, ha assicurato dal canto suo il leader della Democrazia Cristiana.

Oggi però le Opposizioni sono tornate sull'accaduto. Il tema “scalda gli animi”, si è osservato dai banchi di Motus. Perché non mettere l'organismo di sorveglianza nelle condizioni di sorvegliare? Questa la domanda posta da RETE. Giovanni Zonzini ha parlato di nervosismo del Segretario Gatti, sostenendo come Venturini fosse stato strattonato. Anche in altri interventi della Minoranza si è posto l'accento sull'episodio.

In generale le Opposizioni continuano a sottolineare come lo stesso Organismo di Sorveglianza – che ha come Presidente un ex consigliere DC - avesse inviato una missiva a tutti i membri della Commissione Finanze per chiedere la possibilità di accesso alla documentazione di Via del Voltone. Compatta però la Maggioranza nel ritenere come non sia necessaria una modifica normativa; essendo un “atto dovuto” - ha rimarcato il Capogruppo DC Ugolini – un regolare rapporto fra i due organismi. Sulla stessa linea Libera e PSD.

Dobbiamo favorire questa collaborazione attraverso protocolli o intese, ha detto Silvia Cecchetti. “Di cosa avete paura?”, ha tuonato Nicola Renzi, RF. “Chi c'è dietro tutta questa cosa?”. Iro Belluzzi, Libera, si è detto “molto preoccupato”; poiché a suo avviso si starebbe minando l'autorevolezza di Banca Centrale.