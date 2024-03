Fine legislatura: Psd e opposizione annunciano le dimissioni, alle 13 l'Ufficio di Presidenza

La formalizzazione delle dimissioni di tutti, o almeno 30, consiglieri, necessaria per lo scioglimento del Consiglio e l'avvio della procedura per le elezioni anticipate, è questione di poche ore. Psd e Libera con RF, Rete e Demos hanno ufficializzato, con relative note, di averle già predisposte. L'Ufficio di Presidenza è stato convocato per le 13.

In seduta serale, ieri, l'esame delle ultime due istanze d'arengo del semestre che sta volgendo al termine. La prima, “per richiedere l’adozione di una normativa che regolamenti i criteri di disciplina e di rimborso dei correntisti coinvolti in crisi bancarie” è stata respinta con 29 contrari. La seconda istanza "per l’eliminazione dalla normativa vigente della rinuncia alla cittadinanza di origine come requisito per ottenere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione”, è stata invece accolta con 30 sì, 14 no e 8 astenuti, al termine di un partecipato dibattito, aperto dal parere negativo del Segretario di Stato agli Interni Gian Nicola Berti. Aperto sostegno all'Istanza, caldeggiata dal Comites, da parte di Rete, Libera, Psd, Dml e alcuni di RF.