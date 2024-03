Istanze d'Arengo: cinque approvate all'unanimità

All'esame dell'aula le ultime 13 Istanze d'Arengo prima della scadenza del semestre. Cinque quelle finora approvate all'unanimità: la prima è per l'istituzione del Garante nazionale per i diritti umani; altre tue attengono l'attività sportiva, con la realizzazione di una pista di pattinaggio e il ripristino del campo da basket al parco Ausa; la quarta chiede di introdurre la possibilità per le donne di ricorrere all’anestesia epidurale, durante il parto; la quinta prevede la predisposizione di una normativa per la tutela dell’unicità del centro storico del Castello di Borgo Maggiore. Quasi all'unanimità – 27 favorevoli e 1 astenuto – anche l'approvazione dell'istanza per l'utilizzo dei biologi nel fabbisogno della struttura pubblica ospedaliera. Via libera dell'aula al divieto di manifestazioni sportive di tipo automobilistico e motoristico nelle zone limitrofe al rifugio Apas di Faetano: 20 i favorevoli, 10 i contrari.

Respinta invece – 20 a 5 – l'istanza per la riqualificazione urbanistica dei confini di Chiesanuova e per il ripristino del portale d’ingresso del Castello (il Segretario al Territorio Canti ha tuttavia comunicato che entro aprile il portale sarà installato). Partecipato dibattito sull'istanza – approvata 31 a 22 - per l'installazione a San Marino di una culla termica per la vita, nella quale le madri, in anonimato, potranno lasciare in sicurezza il loro neonato, qualora abbiano deciso di non occuparsene. Pur d'accordo con il principio, diversi consiglieri – di Rete, Libera, Psd, Gruppo Misto e Dml - hanno espresso dissenso con la parte dell'istanza in cui si ipotizzava, per l'attuazione della stessa, una convenzione dell'Iss, con associazioni pro-vita. Posto in voto dunque un ordine del giorno, per assegnare esclusivamente all'Iss, l'accudimento del neonato, che è passato con 24 sì e 23 contrari. 33 contrari e un solo favorevole alla richiesta di estendere il concetto di solidarietà familiare.

Accolta con 42 sì e un astenuto anche l'istanza per l’adozione di una profilassi gratuita pre-esposizione per la prevenzione e diffusione del virus HIV. In seduta serale, quando è atteso anche il discorso di commiato dei Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, la votazione delle ultime due istanze. Entro sei mesi il Congresso di Stato dovrà illustrare i provvedimenti conseguenti a quelle approvate. Sullo sfondo la controversa situazione politica culminata nell'elezione, mercoledì scorso. della coppia reggenziale per il prossimo semestre, con i voti dell'opposizione e del psd, a discapito di quella proposta da Dc e Npr-Alleanza Riformista. Per la chiusura anticipata della legislatura – scenario ipotizzato ed anche auspicato da più parti – devono esserci le dimissioni di almeno 30 consiglieri e ad oggi nessuna forza politica sembra aver preso iniziative in questo senso.