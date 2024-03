Istanze d'Arengo: tre approvate all'unanimità

All'esame dell'aula le ultime 13 Istanze d'Arengo prima della scadenza del semestre. Sette sono già state votate durante la seduta mattutina. Tre quelle approvate all'unanimità. La prima è per l'istituzione del Garante nazionale per i diritti umani, mentre le altre tue attengono l'attività sportiva con la realizzazione di una pista di pattinaggio artistico e freestyle e il ripristino del campo da basket nel parco Ausa. Quasi all'unanimità – 27 favorevoli e 1 astenuto – anche l'approvazione dell'Istanza per l'utilizzo dei biologi nel fabbisogno della struttura pubblica ospedaliera.

Via libera dell'aula anche al divieto di manifestazioni sportive di tipo automobilistico e motoristico nelle zone limitrofe al rifugio Apas di Faetano: 20 i favorevoli, 10 i contrari. Respinta invece – 20 a 5 – l'istanza per la riqualificazione urbanistica dei confini di Chiesanuova e per il ripristino del portale d’ingresso del Castello. Il Segretario al Territorio Canti ha tuttavia comunicato che entro aprile il portale sarà installato. 33 contrari e un solo favorevole alla richiesta di estendere il concetto di solidarietà familiare per le imprese individuali trasferite a nuovi titolari non collegati da rapporto di parentela.

Nel pomeriggio il voto delle ultime sei istanze e poi la sessione dovrebbe chiudersi con il discorso di commiato dei Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina.