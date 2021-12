Giornata disabilità, Libera annuncia proposte per l'inclusione

Libera ricorda la giornata internazionale delle persone con disabilità esprimendo apprezzamento per l'iniziativa “Smontiamo le barriere architettoniche mattoncino per mattoncino”, per sensibilizzare sui temi dell’inclusione e sull’importanza di consentire la piena libertà di movimento anche ai disabili, coinvolgendo i bambini e le scuole.

E annuncia proposte, da avanzare già nella prossima finanziaria, dalla regolamentazione della figura del cargiver, l’inserimento lavorativo, fino ai fondi per la disabilità e al supporto per le diverse associazioni di volontariato attive a supporto delle persone più svantaggiate.