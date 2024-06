Giovani e Consiglio: la prima volta degli under 30 Maddalena Muccioli e Andrea Menicucci

Sono sensibili alla difesa dell'ambiente, guardano ad un Paese che premi il merito, che abbracci le nuove tecnologie, abbatta la burocrazia e garantisca una società più inclusiva e paritaria. Soprattutto chiedono di avere una voce. La partecipazione dei giovani alla democrazia rappresentativa è un valore aggiunto, specie in tempi in cui si parla di rinnovamento e disaffezione degli under 30 verso la politica.

Se si arriverà ad una maggioranza senza ballottaggio, due di loro entreranno in Consiglio per la prima volta. È il caso della 28enne Maddalena Muccioli, che con 350 voti ha sbaragliato la concorrenza, piazzandosi al 12esimo posto nella lista del PDCS. Un risultato straordinario per questa ragazza di Chiesanuova, laureata in Economia all'Università di Urbino. “Non ho mai visto il risultato elettorale come punto di arrivo ma di partenza. Non mi sento ancora di meritare complimenti per il risultato ottenuto, sarei veramente felice se la fiducia venisse ripagata al termine della legislatura”.

Ma la palma del più giovane va ad Andrea Menicucci. 21 anni, studente di giurisprudenza a Bologna, ha conquistato nella lista di Repubblica Futura 182 voti. “Ho deciso di scendere in campo per dare l'idea che noi giovani siamo i grado di inserirci nel dibattito politico e abbiamo anche voglia di entrare nella gestione politica dello Stato. Soprattutto – ed è il secondo motivo – perché molti di noi decidono di andare all'estero e di arrendersi quando si trovano davanti ad una difficoltà. Dare l'idea di un ragazzo che si candida e che vuole entrare in politica potrebbe essere un volano per il loro restare in territorio”.

Ed ecco come immaginano il futuro per i giovani a San Marino: “Sempre più pieno di possibilità e in grado di capire i loro bisogni e incontrare le loro esigenze. Solo in questa ottica ci può essere una crescita” - afferma la Muccioli. “Se i giovani decidessero di allontanarsi da San Marino sarebbe un problema gigantesco”. Per Menicucci “ci troviamo davanti ad un presente che ci tiene poco in considerazione, ma abbiamo la necessità di lavorare. Penso che tutti insieme, uniti, riusciremo a farlo”.

A completare la rosa degli under 30 anche Carlotta Andruccioli e Giovanni Maria Zonzini. 27 anni lei, 26 lui, sono stati rieletti tra le fila di Domani Motus Liberi e Rete. Nonostante la giovane età hanno già maturato esperienza politica. Andruccioli, oltre a consigliere, è stata anche Segretario del Partito mentre Zonzini ha fatto parte della delegazione sammarinese presso l'Unione Interparlamentare.