I GDC chiamano in causa il Segretario Belluzzi che dice: "Non temete limitazioni post 15 ottobre"

Questione green pass e scadenza della deroga il prossimo 15 ottobre, al centro del ragionamento dei Giovani Democratico Cristiani, vicini ai coetanei pronti a proseguire gli studi universitari. Ritengono del tutto legittime le preoccupazioni di due giovani sammarinesi, iscritti presso atenei italiani, che hanno avviato una petizione online raggiungendo la soglia delle 2.000 firme nell’arco di 48 ore.









Di qui la volontà di chiamare direttamente in causa il Segretario di Stato per l'Istruzione Andrea Belluzzi, il quale – rispondendo a precise domande - invita gli studenti sammarinesi a non temere limitazioni. “Sono convinto – ha detto - che non ci sia alcun problema diplomatico tra Italia e San Marino. Il confronto con gli omologhi italiani – assicura - è diretto e senza filtri, avviene con frequenza. Dobbiamo accettare però che l’Italia, introducendo nuovi regolamenti d’urgenza per la fase COVID, prima affronti le questioni generali e poi risolva le eccezioni ed i casi particolari. San Marino rientra tra questi e dal confronto – conclude - sono sempre nate soluzioni”.

