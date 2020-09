Il giorno della Reggenza: le schede di Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini

Alessandro Cardelli ha 29 anni ed è iscritto al Pdcs dal 2009. Laureato in giurisprudenza, svolge la professione di Avvocato e Notaio. E' entrato la prima volta in Consiglio a 21 anni: è infatti membro del parlamento ininterrottamente dal 2012. Ha ricoperto l'incarico di Presidente del Gruppo Consiliare del Pdcs e attualmente fa parte della Commissione Affari Costituzionali e Affari Interni. Amante dello sport, predilige la montagna. Gli piace sciare e nel tempo libero si dedica alla lettura, soprattutto libri di storia, sua grande passione. Sale alla Suprema Magistratura per la prima volta.

Prima Reggenza anche per Mirko Dolcini, Capogruppo di Domani Motus Liberi. Nato nel 1973, è entrato per la prima volta in Consiglio nella corrente legislatura. Dopo la laurea in giurisprudenza all'Università di Urbino, consegue il Master di “Perfezionamento in Diritto Sammarinese”. Dal 2003 apre un proprio studio. E' stato Presidente di O.S.L.A, ricoprendo anche i ruoli di Vice Presidente e di Direttore Responsabile del giornale dell’associazione. Appassionato di sport, ha giocato nella squadra di calcio del Murata. Si è dedicato anche a podismo e triathlon. Porta nel cuore il ricordo degli anni da sbandieratore nella federazione balestrieri. E' padre di un bimbo di quattro anni. Tra le curiosità: ha un fratello gemello e domani sposerà la sua compagna Monica.