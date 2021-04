Il Segretario di Stato Pedini Amati a Dubai: in programma l'incontro con il Ministro Al Hashimy

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati - accompagnato dal Commissario per l'Expo 2020 e Ambasciatore di San Marino negli Emirati Arabi Uniti, Mauro Maiani - si trova in questi giorni a Dubai. Sarà impegnato in una serie di incontri organizzativi e preparatori all’esposizione universale che si aprirà il prossimo primo ottobre: visiterà il Padiglione San Marino e incontrerà il Ministro della cooperazione internazionale e Direttore Generale dell’Organizzazione dell’Esposizione universale, Reem Al Hashimy. “Ho chiesto e ottenuto la prestigiosa delega all’Expo di questo Governo – spiega il Segretario - perché ne riconosco il valore internazionale in termini di promozione turistica, commerciale, di immagine e di cooperazione”.









A margine il Segretario Pedini Amati riferisce di aver seguito ieri in videoconferenza, nonostante il viaggio, il Congresso di Stato. “Ho apprezzato – sottolinea - la volontà dei colleghi di continuare a lavorare a testa bassa e con l’impegno di sempre ai progetti che abbiamo sul tavolo, pur dedicando attenzione a quanto accaduto il primo aprile. A tal proposito, comunque, continuo a sostenere come già specificato nel Comunicato Stampa dell’Esecutivo, che sia necessario fare chiarezza con indagini condotte da chi ne ha facoltà e che chi ha sbagliato debba risponderne alle autorità preposte”.