Il Segretario Generale Onu Guterres: "Grazie, San Marino"

Alla Repubblica di San Marino la gratitudine del Segretario Generale dell'Onu per l’impegno in ambito multilaterale e alle Nazioni Unite. Rimarcato da Guterres il ruolo dei piccoli Stati convinto che gli stessi abbiano la capacità di dirimere anche le controversie dei Paesi maggiori. Beccari – che ha portato il saluto dei Capitani Reggenti - ha sottolineato il supporto offerto da San Marino ai rifugiati ucraini e l’impegno multilaterale per la ricerca di soluzioni diplomatiche che conducano all’affermazione della pace e del dialogo tra le Nazioni.

Richiamato anche l’impegno della Repubblica per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. L'incontro con Guterres dopo molti altri a livello bilaterale. Ieri quelli con i Ministri degli Affari Esteri di Serbia; Madagascar, Slovenia e Cipro. Giovedì invece Beccari ha incontrato il Ministro di Stato per la Cooperazione Internazionale degli Emirati Arabi Uniti ed ha partecipato ad una cena tripartita con i Ministri degli Affari Esteri di Monaco e Andorra, gli altri due piccoli stati con cui San Marino sta negoziando l'accordo di associazione all'Ue.

