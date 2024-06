La Reggenza ha convocato la coalizione Democrazia e Libertà per assegnare il mandato

I Capitani Reggenti hanno convocato a Palazzo Pubblico alle 15 i rappresentanti della coalizione “Democrazia e Libertà” per il conferimento del mandato necessario ad avviare la fase di negoziazione per la formazione della nuova maggioranza. Coi 22 ottenuti dal Pdcs e i quattro di Alleanza Riformista, la coalizione Democrazia e Libertà dispone complessivamente di 26 seggi e per chiudere la partita dovrà raggiungere la soglia dei 35 nella fase di negoziazione con le forze politiche che hanno dato disponibilità, nelle pre-dichiarazioni. Le consultazioni cominceranno, verosimilmente, domani. Due gli scenari ritenuti più probabili: una maggioranza di 44 consiglieri, formata da DC-Alleanza Riformista, Libera e PSD oppure una maggioranza di 39 consiglieri formata da DC-Alleanza Riformista, Repubblica Futura e Domani Motus Liberi.