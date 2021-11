Marco Gatti: "La sfida del nostro bilancio è recuperare in due anni 53 milioni di euro"

“Siamo stati coraggiosi a dire che dovevamo gestire un debito – puntualizza subito il Segretario di Stato Gatti – cercando fonti di liquidità. L'obiettivo del governo è quello di accompagnare i progetti di riforma dei prossimi anni, come quella del lavoro, delle pensioni e dell'Igr, affinché il bilancio dello Stato raggiunga un equilibrio strutturale, e addirittura un avanzo”. Questo è un buon bilancio previsionale di partenza, aggiunge Gatti, per mantenere il Paese competitivo. Nel 2022, elenca, rispetto al 2019 le entrate aumenteranno di circa 16 milioni di euro, rispetto al 2020 i milioni in più saranno 67, e al 2021 saranno 26. Il bilancio dello Stato, puntualizza ancora, è un bilancio finanziario: per il 2022 registriamo un avanzo di 80 milioni, poiché è stato previsto il rinnovo del debito nel limite massimo che ci è stato indicato dal Fondo Monetario. Per il 2023 è previsto un disavanzo di 70 milioni, non ci saranno nuove emissioni, dunque è già coperto dall'avanzo del 2022; nel 2024 il disavanzo previsto è di 53 milioni. “La sfida è qui – conclude il Segretario di Stato alle Finanze – in due anni dobbiamo recuperare questi 53 milioni, continuando a far crescere le entrate, a sviluppare economia e a diminuire gli oneri finanziari”. Infine le misure messe in atto per prevenire i contagi da Covid-19, fa notare il Segretario di Stato Lonfernini, sono ritenute al momento efficaci. “Invitiamo ad aderire alla campagna vaccinale – conclude – come sta già avvenendo”.

Nel video l'intervista a Marco Gatti, Segretario di Stato Finanze e Bilancio