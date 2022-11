MIS: “Rivendichiamo il nostro ruolo riformatore"

”Mercoledì il Direttivo di Movimento Ideali Socialisti, per analizzare la situazione politica contingente. Preoccupazione per la sofferenza in cui versa il Paese, che sarà resa ancor più evidente con lo sciopero generale indetto per l’intera giornata di martedì 15, in Piazza della Libertà, in concomitanza con i lavori del Consiglio Grande e Generale. Il Direttivo ha approfondito l’aggravarsi della crisi economica dovuta alla fase recessiva che sta attraversando l'ìntero continente Europeo, con paventati spropositati aumenti delle tariffe ed il simultaneo innalzamento del costo del danaro che grava in particolare sulle fasce più deboli della popolazione. “Il nostro Governo - scrivono - sembra imbalsamato e perso nelle logiche di contrapposizione nella sua stessa maggioranza. Il Direttivo di MIS ha appreso con una certa preoccupazione anche la nota di Npr, nella quale in maniera chiara e netta parla di timidezza del Governo e della maggioranza a esternare il raggiungimento di un traguardo importante e programmaticamente identitario”. Sulla Giustizia , scrive il MIS “abbiamo dato sin da subito un contributo nel migliorare una situazione da far west, l'esito positivo del report del GRECO ed il riconoscimento da parte del Consiglio d'Europa rappresentano la più valida delle certificazioni in ordine alla bontà del nostro operato. E se la maggioranza che sostiene il governo non enfatizza come dovrebbe un successo importantissimo, ebbene MIS rivendica con forza il proprio importante ruolo riformatore e di spinta nelle scelte legislative, formulando al contempo un deciso plauso al lavoro di riorganizzazione del Tribunale".