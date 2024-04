Alleanza Riformista: "Grande partecipazione alla serata per la raccolta firme"

Al Podere Lesignano la serata-evento di Alleanza Riformista, durante la quale sono state raccolte le firme per la presentazione della lista alle prossime elezioni politiche. Oltre 150 le sottoscrizioni: ampiamente superata, dunque, la soglia prevista. “Siamo ancora avvolti – dichiara Rossano Fabbri – dalla dimostrazione di affetto e di calore ricevuto dai tantissimi elettori di Alleanza Riformista. Credo che la grande partecipazione debba essere da stimolo per tutti noi e rappresenti la più valida delle testimonianze della bontà del percorso politico intrapreso da Noi Sammarinesi, Elego, componente socialista e Movimento Ideali Socialisti”. Nella lista di Alleanza Riformista, che insieme al Pdcs forma la coalizione “Democrazia e libertà”, annunciata anche la presenza di numerosi volti nuovi”. L'obiettivo principale – dichiara AR - è lavorare incessantemente per il benessere del paese, valorizzando i successi già raggiunti e proponendo nuove soluzioni per affrontare le sfide attuali e future.

La lista Libera-Partito Socialista ha approvato ieri sera le candidature per le elezioni politiche del 9 giugno. 52 i nomi in elenco. In mattinata la raccolta delle firme necessarie per poter partecipare alla consultazione elettorale che proseguirà, nella sede di Libera, anche per l'intera giornata di lunedì 29.