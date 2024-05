Università Cattolica di Roma: 10 posti riservati ai sammarinesi per l'accesso alla facoltà di Medicina in inglese

Nel video le interviste a Mariella Mularoni (segretario alla Sanità) e Francesco Bevere (direttore generale Iss)

Un'occasione per gli studenti sammarinesi e una risorsa per l'Ospedale di Stato. Mancano medici e si cerca di risolvere il problema alla radice. Per la prima volta all'esame di accesso alla facoltà di Medicina riservati posti per i sammarinesi. Grazie a un bando – emesso dall'Università Cattolica di Roma – accederanno a una graduatoria dedicata e i 10 studenti con il punteggio migliore entreranno al primo anno di “Medicine and Surgery”, il corso di laurea in Medicina interamente in lingua inglese. Il minimo, ovviamente, è la sufficienza. Un traguardo reso possibile da un accordo firmato a Roma nel dicembre scorso con i rappresentanti dell'Ateneo.

"Assicurerà la formazione ai ragazzi che intendono frequentare la facoltà di Medicina e garantirà un futuro all'Iss, proprio in questo momento di difficoltà nel reperimento di figure mediche - commenta Mariella Mularoni, segretario alla Sanità -. Un risultato che risponde anche a un ordine del giorno sottoscritto da tutte le forze politiche e presentato nel novembre scorso in commissione Sanità". I candidati sammarinesi possono inoltrare la domanda di iscrizione entro il 6 settembre sulla pagina web dedicata della Cattolica. L'Iss intanto guarda già a nuove collaborazioni con l'ateneo: "Sul filone della struttura complementare alle esigenze della Cattolica ma anche di altre università - - spiega Francesco Bevere, direttore generale Iss - certamente la formazione del personale infermieristico e tecnico è di grande interesse".

