Semifinali di ritorno: Tre Penne-Cosmos in diretta su RTV. Murata per gestire, La Fiorita per rimontare

Anticipazione del campionato sammarinese

Domani alle 15, con diretta su San Marino RTV, Tre Penne e Cosmos si giocano la qualificazione in finale e, forse, anche in Conference League. Dipende tutto dall'altra sfida, quella delle 17:30 tra Murata e La Fiorita: i gialloblu sono anche in finale di Coppa Titano con la Virtus campione di San Marino, dunque un loro accesso anche alla finale playoff garantirebbe automaticamente l'Europa anche alla terza classificata.

Cominciamo dai primi a scendere in campo, Tre Penne e Cosmos: si riparte dall'1-1, buono per Città che, in quanto meglio piazzata in campionato, può limitarsi a un altro pareggio, per passare. Servirà però una prova più decisa rispetto all'andata, nella quale il Cosmos ha sfoggiato un primo tempo da 3 traverse e un gol, prima di complicarsi la vita allo scadere col rosso a Simoncini. Stavolta però i gialloverdi non potranno più fare regali, la vittoria sarà d'obbligo. Berardi deve valutare i tre infortunati Errico, Palazzi e Prandelli, a forte rischio; stessa cosa, di là, per Migani. Dunque, vista la squalifica dell'ex estremo della nazionale, in porta probabilmente toccherà di nuovo ai due secondi, Battistini e Dalla Libera.

Chi passa, per staccare l'immediato pass per la Conference, dovrà poi gufare la grande sorpresa del tabellone, il Murata, l'unica che può dare un senso alla finale playoff. A cui ora è davvero vicina, forte del 3-1 dell'andata che ha ribaltato il fattore interno alla sfida con La Fiorita. Nemmeno l'addio di Angelini ha scardinato il perfetto ingranaggio dei bianconeri che contro il più quotato avversario hanno sfoderato una prova dominante: per restare in corsa per un traguardo difficile da pronosticare a inizio stagione, basterà un ko di misura. Servirà un successo con almeno due gol di scarto invece a una Fiorita tenuta a galla dallo splendido gol nel finale di Ambrosini: dopo aver lottato fino all'ultimo per lo scudetto i gialloblu sono arrivati ai playoff in apparente riserve a e ora, per evitare una clamorosa eliminazione anticipata, devono per forza battere un colpo. Ancora senza Niang e Grandoni, sempre infortunati: fuori pure Greco, squalificato al pari del bianconero Giaretta. Come loro Manfredini che si è preso 3 giornate e, dunque, ha finito i suoi playoff: sarà regolarmente in panchina, invece, per la finale di Coppa Titano.