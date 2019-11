Noi per la Repubblica affronta problemi e presenta le sue soluzioni al Paese

E' partito da Serravalle e proseguirà nelle prossime tre settimane, il tour nei Castelli di Noi per la Repubblica. In mezzo alla cittadinanza, per parlare del progetto Politico e delle traiettorie del programma, scaturito dalle settimane di confronto e di lavoro.

Matteo Rossi, Andrea Belluzzi, Lazzaro Rossini, Gian Nicola Berti e Denise Bronzetti hanno fatto il loro debutto tra la gente, in una serata informativa su “Problemi e Soluzioni”, con l'intento anche di ascoltare e confrontarsi con le persone. L’esigenza del partito è di chiudere con il recente passato e con quanto prodotto dall’ultimo Governo.

In campo quelle che sono le soluzioni che, senza indugi, dovranno essere messe in campo a partire dal 9 Dicembre. I candidati hanno ribadito la necessità di fare al più presto scelte fondamentali sulle finanze pubbliche, sul rapporto con l’Italia e con l’UE, sulle pensioni, sul rilancio economico e sulla Sicurezza sociale, che hanno fatto grande San Marino. Per questo occorre produrre politiche lungimiranti, che non guardino solo all’oggi.

Si replica alle 21.00 presso la Sala del Castello di Borgo Maggiore, giovedì alle 21.00 alla Sala Polivalente di Montegiardino e -infine- venerdì 15 novembre, stesso orario, Sala Montelupo di Domagnano.