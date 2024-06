Nuovo governo: DC e AR dalla Reggenza per ricevere il mandato

Dopo una giornata di trattative febbrili, è stato ufficializzato ieri sera il raggiungimento dell'accordo tra la Coalizione Democrazia e Libertà e la coalizione Libera/Ps - Psd per costituire la nuova maggioranza della 31° Legislatura. Questa mattina, allo scadere dell'ultimo giorno utile, come stabilito dalla legge, DC e AR sono salite a Palazzo Pubblico per richiedere alla Reggenza il mandato per formare il nuovo Governo, per la definizione delle deleghe (principali e secondarie) e scegliere coloro che assumeranno la responsabilità delle Segreterie di Stato. L’impegno di tutte le forze politiche è definire entro i prossimi giorni anche il programma di governo da presentare alla cittadinanza.