Partito Socialista: accordo elettorale con Libera sempre più vicino

A Fiorentino un nuovo momento conviviale socialista su iniziativa del gruppo “i cultori per l'ambiente” interno al partito. L'occasione per raccogliere quanti dimostrano vicinanza al Ps, nella consapevolezza che “l'interesse attorno al partito sta aumentando sotto tutti i punti di vista”– questo il riscontro ottenuto dai vertici. “Volevano farlo morire per creare nuove formazioni politiche, tentativo poi sfociato nella nascita di Alleanza Riformista – scandisce Augusto Casali – ma li abbiamo espulsi e adesso il Partito Socialista lo stiamo rivitalizzando”. Tutti concordi in sala che una storia di 130 anni non possa essere dimenticata.

Spazio anche all'attualità politica, spiegando in primis le motivazioni per cui il progetto di aggregazione socialista non sia andato a buon fine, “di certo non per nostra volontà” - si è detto. Ora, in vista delle elezioni 2024, il partito si sta guardando intorno alla ricerca di possibili alleanze. Già avviati i contatti con Libera, vicina al Ps su diversi temi tra i quali la sanità, la lotta al caro-vita, la valutazione negativa sulla gestione dell'Azienda dei Servizi. “Un dialogo volutamente coltivato quello con Libera – spiega Casali –, ed ora siamo al punto in cui le analisi e le prospettive politiche risultano particolarmente convergenti, tanto da poter approdare a breve – riconferma - in un accordo politico in chiave elettorale”.