Repubblica Futura, Domani Motus Liberi, Rete: ecco la nuova opposizione

Nicola Renzi (RF), Fabio Righi (DML) e Matteo Zeppa (Rete)

Mentre le due coalizioni stanno definendo squadra e programma di Governo, Repubblica Futura, Domani Motus Liberi e Rete, si preparano all'opposizione.

Per Nicola Renzi, di Repubblica Futura, queste due settimane di trattative post voto sono uno spettacolo avvilente e le prossime saranno ancora più intense nella lotta per un posto al sole. “Difficile – afferma - che un governo che nasce su questi presupposti possa dare risposte concrete alle tante necessità del Paese”. “RF - aggiunge - continuerà a fare proposte e a vigilare sugli atti che governo e maggioranza compiranno”. “Saremo, come in passato, disposti al confronto costruttivo sui temi cruciali – conclude - fedeli al ruolo che i cittadini hanno voluto attribuirci, con ancora più forza e determinazione”.

“Maggioranza o opposizione – dichiara Domani Motus Liberi - affrontiamo ogni ruolo che siamo chiamati a ricoprire al massimo delle nostre possibilità, senza risparmiarci su nulla”. Dml promette una opposizione molto seria offrendo anche il proprio contributo a progetti che miglioreranno il Paese e facendo sentire la propria voce quando il Paese dovrà essere tutelato. “Non accetteremo – conclude Dml - decrescita, errori, bugie, cadute di stile o forzature di legge”.

“Registriamo – commenta Rete - come la nuova maggioranza abbia faticosamente trovato una quadra sulla distribuzione di segreterie e deleghe. Attendiamo con impazienza di esaminare il nuovo programma di governo, che è il terreno concreto su cui si dovrà misurare e valutare l'azione dell'Esecutivo”.