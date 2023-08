Repubblica Futura: "Governo balneare affetto da “annuncite” a caro prezzo"

Repubblica Futura attacca il Governo su diversi fronti: dagli annunci sul progetto San Marino Spaziale, nutrendo “seri dubbi che lo sviluppo della Repubblica possa basarsi su questo settore”, a quello legato al nuovo Ospedale ricordando il dispendio di risorse per la ricerca di finanziatori senza portare risultato. Occhi puntati anche sull'interesse di Alpitour per la zona dell’ex Tiro a Volo di Murata: mistero – fa notare Rf – come un progetto di questo tipo, la cui presentazione è stata prorogata per l'ennesima volta, possa conciliarsi con il modello turistico sammarinese. Per non dire – conclude Repubblica Futura - delle modalità di coinvolgimento ed adeguata informazione della cittadinanza: praticamente zero”.

In queste ore – tra l'altro – il Comitato civico per la difesa dell'area ha reso noto di aver indirizzato una lettera aperta al presidente di Alpitour per informarlo che l'impresa incontrerà la ferma opposizione dei cittadini intenzionati a servirsi di tutti i mezzi consentiti per evitare quella che definiscono una predazione di spazio pubblico.