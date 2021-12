RF sul nuovo decreto Covid: "Mancanza di tempestività e condivisione"

Sull'ultimo decreto Covid, Repubblica Futura lamenta in primis la mancata condivisione: “Il governo, ancora una volta, - tuonano - ha deciso di adottare un decreto serale poche ore dopo che si era tenuto l’Ufficio di Presidenza per programmare l’ordine del giorno del prossimo Consiglio, senza dunque la possibilità di prevederne l’analisi da parte dell'Aula, se non a gennaio. Rf a tal proposito annuncia l'intenzione di chiedere alle forze politiche la disponibilità ad inserire già nel Consiglio di dicembre la ratifica del Decreto, “in modo che – sottolineano - le limitazioni alla vita quotidiana che contiene per una quota rilevante di cittadini siano valutate e, se del caso, decise dai loro rappresentanti istituzionali e non dal solo Governo”.

Il Decreto secondo Repubblica Futura è inoltre intempestivo: “Dopo aver sonnecchiato a lungo, in ben altre faccende affaccendato, il Governo – affermano - è passato dal liberi tutti, una sorta di allettante invito ai no-vax oltre confine a venire a San Marino, a misure più restrittive di quelle dell’Italia, come ad esempio la mascherina sempre obbligatoria a scuola”.