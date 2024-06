Ripartono le consultazioni: Democrazia e Libertà incontra Libera-Ps e Psd alla ricerca di intese

Ripartono le consultazioni per la formazione del Governo. Questa mattina, nella sede della Dc, Democrazia e Libertà ha incontrato l'altra coalizione formata da Libera/Ps-Psd, alla ricerca di intese. Lo scenario è in continuo cambiamento: negli ultimi giorni l'ipotesi ballottaggio che, al momento, sembra sfumata. Il percorso più accreditato è proprio un accordo tra le due coalizioni, ma ieri non sono mancate perplessità da parte di Alleanza Riformista. "Se si vuole un Governo programmatico e non politico - aveva detto il Segretario agli Interni - allora chiamiamo i tecnici".

Servizio in aggiornamento