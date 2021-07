Ripresa dalla pandemia, Rete presenta Desk San Marino International: "Visione a 360° sul come il mondo sta uscendo dalla crisi"

Si chiama Desk San Marino International ed è uno strumento di analisi ed elaborazione dati al servizio di cittadini ed imprese. Il progetto di Rete – spiega Emanuele Santi – assume ulteriore importanza se inserito in un contesto di ripresa, perché non si concentra solo su ciò che accade internamente ma allarga il suo sguardo anche fuori, in una visione a 360° su come sta andando il mondo. Ha richiesto molto tempo, con il gruppo di lavoro impegnato in un percorso formativo, racconta Andrea Giani. Struttura, obiettivi ed attività del progetto verranno presentati in un ciclo di incontri. Si parte dall'analisi del turismo post Covid. Giovedì alle 21, a Murata, saranno presenti i professori Manuela Presutti e Francesco Barbini. Uno strumento che, per Rete, potrà essere utile anche alla politica, per formulare proposte di sviluppo in grado di cogliere le opportunità post pandemia. E a chi teme che le divisioni impediscano alla maggioranza di progettare con efficacia ed unità d'intenti il futuro, “la maggioranza è unita anche se ci sono state delle defezioni” – risponde Santi. “Siamo consapevoli che ci sono questioni da sistemare, soprattutto riforme da fare. Abbiamo aperto di versi tavoli, il Governo sta lavorando e cercando di portare avanti tutta una serie di provvedimenti. E' chiaro che questo strumento, che stiamo mettendo in campo per capire come gli altri sono usciti dalla crisi e trovare soluzioni, collima con ciò che vogliamo fare”.