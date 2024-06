San Marino e Ue verso un accordo in materia di frontiere

Il Consiglio Europeo ha autorizzato l’avvio dei negoziati per un Accordo tra l’Ue e San Marino sulla gestione delle frontiere. “Un tema che – riferisce la Segreteria agli Affari Esteri - pur non rientrando nella sfera di applicazione del futuro Accordo di associazione, necessitava di un apposito Accordo per affrontare la “speciale situazione” della Repubblica” anche alla luce delle innovazione introdotte nell'accordo di Schengen.

Per il Segretario agli Esteri Luca Beccari “questo ulteriore momento negoziale” potrà essere l'occasione di ribadire la volontà politica di maggiore integrazione con l’Ue.