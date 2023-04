San Marino ospiterà la Conferenza Europea sul Turismo Accessibile

La Repubblica di San Marino ospiterà i lavori della Conferenza Europea UNWTO sul Turismo Accessibile. L'appuntamento è per il il 16 e 17 novembre 2023 e sarà la seconda volta per il Titano. Ad annunciarlo il Segretario al Turismo Pedini Amati durante il Forum sul Turismo organizzato dal Ministero del Turismo dell’Albania insieme all’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite. Al centro dell'incontro saranno le best practices sul ruolo delle pubbliche amministrazioni e delle destinazioni nel guidare l’adozione di politiche e strategie inclusive, soddisfare le comunità ospitanti e i visitatori. Tema principale dell’evento sarà la presentazione degli standard internazionali ISO 21902:2021 per l’accessibilità universale. A Tirana Pedini Amati ha ribadito l'importanza di garantire che il turismo possa essere accessibile a tutti. "Questo significa lavorare per ridurre le barriere fisiche, ma anche quelle economiche che impediscono a molte persone di viaggiare. Dobbiamo lavorare insieme per garantire che il turismo, sempre più, sia di tutti e per tutti”.