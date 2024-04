San Marino vicino ai civili coinvolti nel conflitto in Medio Oriente

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riafferma - in una nota - la massima attenzione sulla drammatica situazione in corso in Medio Oriente, con particolare riferimento alla catastrofe umanitaria che sta provocando uno sconcertante bilancio di vittime, violenze inaudite, fame, profonda sofferenza e distruzione nella Striscia di Gaza.

Beccari conferma l'impegno della Segreteria di farsi promotrice sulla necessità che le armi tacciano e che al più presto vengano avviati un dialogo politico e una mediazione concreti nel perseguimento degli obiettivi di pace.

Per sostenere quanti al momento stanno cercando di portare un aiuto fattivo alle popolazioni colpite, la Segreteria comunica di aver fatto pervenire significativi contributi economici a tre distinti organismi delle Nazioni Unite: all'UNRWA (Agenzia per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente), a OCHA (Ufficio per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite) e a UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia).