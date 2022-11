Sanità, commissari di opposizione chiedono convocazione urgente IV Commissione

Sanità, in una nota congiunta i commissari di opposizione ed il consigliere del Gruppo Misto Grazia Zafferani hanno chiesto al Presidente della IV Commissione la convocazione di una seduta urgente. “La sanità è totalmente fuori controllo - scrivono -; alle forti criticità riscontrate nell’ambito del nostro servizio socio-sanitario dagli assistiti Iss, in particolare su singoli reparti specialistici, si aggiungono le continue spese e consulenze folli che diventano incomprensibili ai più quando non si ha un reale riscontro concreto presso l’Ospedale”. Il comunicato fa riferimento anche alla situazione della medicina di base ed al progetto nuovo ospedale. La richiesta è di poter audire nel corso della commissione, dopo il riferimento del Segretario alla Sanità, il Comitato Esecutivo dell’Iss.