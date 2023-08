Scuola dei Riformisti, Maria Elena Boschi: "Sempre più bisogno di riformismo per battere gli estremismi"

Nel servizio le interviste a Maria Elena Boschi (capogruppo Italia Viva) e Gian Nicola Berti (Segretario di Stato per gli Affari Interni)

Rafforzare l'identità liberaldemocratica e riformista, in un ottica di connessioni Italia - San Marino. Questo il tema al centro dell'incontro alla Parva Domus tra il Segretario di Stato per gli Affari Interni Gian Nicola Berti e l'onorevole Maria Elena Boschi, ex ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il parlamento del governo Renzi, accompagnata dall'ex senatore ed europarlamentare Riccardo Nencini. Occasione di confronto sulla “buona politica”, ma anche su possibili collaborazioni future.

"L'incontro è stato sicuramente una conferma del rapporto di amicizia tra Italia e San Marino - afferma Maria Elena Boschi - e anche modo per affrontare temi che stanno a cuore ai nostri due stati e costruire insieme agli amici di Alleanza Riformista un possibile percorso comune in vista delle prossime sfide. In Europa abbiamo bisogno del riformismo che batta gli estremismi sia di destra che di sinistra per costruire un Europa più forte".

"Sono occasioni importanti per confrontarsi con realtà importanti quali quelli che sono gli esponenti politici italiani - afferma Gian Nicola Berti, Segretario di Stato per gli Affari Interni - sono esponenti che dal nostro punto di vista sono estremamente utili perché ci consentono anche relazioni a livello istituzionale con la Repubblica Italiana. Maria Elena Boschi è un personaggio particolarmente importante nella vita politica italiana, per noi, per Alleanza Riformista, è stato sicuramente una visita particolarmente gradita per la quale la ringraziamo".

A seguire l'appuntamento con la Scuola dei Riformisti, nata ad aprile nell'ottica di sviluppare una serie di incontri legati al mondo liberaldemocratico, promossa da Alleanza Riformista. Al centro del confronto pubblico con Maria Elena Boschi l'identità riformista e la formazione, fondamenta del buongoverno.

"Dobbiamo ringraziare - aggiunge Gian Nicola Berti - Riccardo Nencini che in questo ci assiste e aiuta. La sua esperienza politica è estremamente importante. È un grande amico di San Marino e in quest'ottica ci sta creando importantissimi collegamenti, soprattutto per la formazione, di una classe politica sammarinese all'altezza".

Nel servizio le interviste a Maria Elena Boschi (capogruppo Italia Viva) e Gian Nicola Berti (Segretario di Stato per gli Affari Interni)