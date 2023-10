Segretario alle Finanze Gatti incontra il Fondo Saudita: il progetto va avanti

Annual Meetings: occasione di scambio bilaterale. Si approfondisce il confronto con il Fondo per lo Sviluppo dell'Arabia Saudita, nell'incontro con il sultano A. Al-Marshad e con Faisal Al-Kahtani, a seguito del protocollo di intesa di recente siglato dal Segretario al Turismo Pedini Amati, per un progetto di sviluppo di infrastrutture sul Titano, a partire dall'aeroporto di Torraccia:

“Abbiamo esplorato la possibilità di andare avanti con questi finanziamenti – dice il Segretario alle Finanze, Marco Gatti - e di entrare nel merito di quello che è il loro protocollo, il loro contratto, che sottopongono alle parti. Quando rientrerò da questa missione, prenderò in esame il protocollo che hanno mandato in bozza, dopodiché vedremo se ci sono le condizioni - come sicuramente ci saranno - di avere dei finanziamenti per delle strutture di cui il Paese ha sicuramente bisogno”.

Altri bilaterali: con il Segretario Generale del Ministero delle Finanze del Lussemburgo, Nicolas Jost e con l'omologo di Andorra, Ramon Llados Bernaus. Focus sull'accordo di Associazione: “Con il Lussemburgo – prosegue Gatti - per fare un punto di aggiornamento con un importante Paese che fa parte dell'Unione Europea sullo stato di avanzamento dell'Accordo di Associazione e, quindi, rappresentare gli obiettivi della Repubblica di San Marino, anche con particolare riferimento a quello che è il protocollo sui servizi finanziari. Con Andorra chiaramente siamo entrati più del merito. Abbiamo ragionato insieme di quelli che sono i punti che vorremmo migliorare, rispetto a quanto sottoposto e come farlo. Quindi, nei prossimi giorni con Andorra continueremo il lavoro più sulla parte tecnica, per arrivare pronti al prossimo round negoziale”.

Nel video, in collegamento da Marrakech, il Segretario alle Finanze, Marco Gatti