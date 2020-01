Terza riunione del nuovo Congresso di Stato

Terza riunione oggi per il Congresso di Stato, dall'inizio della nuova legislatura. Sul tavolo del Governo, in particolare, gli impegni di spesa di inizio anno e aspetti di natura prettamente tecnica e organizzativa. Come anticipato ieri ad Rtv dal Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, adottata la delibera che modifica la banca sammarinese di riferimento per il “Polo della Moda” di Rovereta. Sarà la Bac che subentra al Cis, istituto bancario che – dopo le note vicende – ha cessato l'operatività.