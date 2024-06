Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche: pubblicato il report su San Marino

Pubblicato il report che gli l'Ufficio Osce per le istituzioni democratiche ha redatto dopo gli incontri svolti a San Marino nel mese di maggio relativi, in particolare, all'iter elettorale. Tutti gli interlocutori - si legge - hanno espresso un alto livello fiducia nel processo elettorale e nella capacità dell'amministrazione elettorale di gestire le elezioni in modo professionale, imparziale e trasparente. La maggior parte degli interlocutori ha accolto con favore una potenziale attività di osservazione dell'ufficio per le Istituzioni democratiche e i diritti civili, riconoscendo il valore e l'importanza di una valutazione esterna per migliorare il processo elettorale.

Nelle conclusioni si sottolinea che alcuni aspetti potrebbero essere maggiormente allineati con gli impegni dell'OSCE e con gli standard internazionali, fra cui le disposizioni relative al diritto di voto, la regolamentazione della campagna elettorale e l'osservazione delle elezioni. L'ODIHR si è detta disponibile ad assistere San Marino per una futura riforma elettorale.

Come già anticipato, la vicinanza tra la missione e l'appuntamento elettorale non ha permesso ai tecnici Osce di poter partecipare come osservatori alle elezioni.