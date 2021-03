Ultima seduta del semestre: il commiato della Reggenza Cardelli-Dolcini

“Abbiamo cercato di adempiere all’alto mandato - cui abbiamo avuto l’onore di essere chiamati - con il senso dello Stato e lo spirito di servizio indispensabili per svolgere il nostro ruolo di garanti super partes dell’attività istituzionale e per rappresentare un punto di riferimento per tutti i cittadini”. Questo l'incipit dell'indirizzo di saluto dei Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirco Dolcini. Espresso compiacimento per le modifiche al regolamento del Consiglio Grande e Generale: “Anche se, purtroppo, non è stato possibile raggiungere su tutti i punti l’auspicato accordo tra i gruppi consiliari, riteniamo che le modifiche apportate vadano nella direzione di garantire quella ottimizzazione ed efficienza dei lavori parlamentari che ancor più sono richieste nell’attuale, impegnativo momento”.







L'emergenza sanitaria, sociale ed economica, esige da parte di tutti senso di responsabilità – osserva la Reggenza – per poterci avvicinare più celermente a condizioni di ritrovata normalità. Espressa quindi gratitudine ai sanitari che da oltre un anno di pandemia operano in prima linea con abnegazione. Poi l'auspicio di superare definitivamente questo periodo, caratterizzato anche da lutti e sofferenze, senza disperdere le esperienze di solidarietà e fattiva collaborazione espresse dalla collettività. Dai Capitani Reggenti anche l'augurio che nell'anno in corso si possano approntare gli interventi per arrivare a quelle che definiscono “ indispensabili riforme” così da trasformare questo difficile e doloroso passaggio in un'opportunità per il paese e l'avvenire dei giovani. Espressa, inoltre, soddisfazione per il più disteso clima sulla giustizia e un ringraziamento a Segreteria Istituzionale, Cerimoniale, personale di Palazzo Pubblico, Guardia del Consiglio, corpi militari. In conclusione le felicitazioni ai Capitani Reggenti eletti - Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini - e la convinzione “che il nostro popolo abbia la capacità e la determinazione, oltre che le risorse, per superare anche questo anomalo momento storico”.

