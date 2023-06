Un osservatorio sul lavoro per lo sviluppo del rapporto Italia - San Marino. Visita ufficiale del ministro Calderone

Nel video le interviste al Ministro Marina Elvira Calderone e al Segretario Teodoro Lonfernini

Supportare ed orientare le scelte politiche di Italia e San Marino, accompagnarne i rispettivi percorsi di transizione. La proposta di istituire un osservatorio comune sul lavoro è stata accolta con interesse dal Ministro Marina Elvira Calderone, che ha portato a San Marino un curriculum di peso ed un approccio pragmatico ad un argomento centrale come quello del lavoro. Al centro del bilaterale, con le due delegazioni a confronto, gli aspetti del rapporto Italia-San Marino legati all’economia del lavoro e dagli oltre settemila lavoratori frontalieri che ogni giorno varcano i confini della Repubblica, “a conferma- ha detto il ministro- della dinamicità del tessuto economico del Titano, soprattutto se si legge il dato dei neoassunti”.

Come ha ricordato Lonfernini, grazie alle politiche messe in atto in questi anni di Governo, San Marino può vantare un tasso di disoccupazione che si attesta al 31 maggio 2023 su un 2%. Tra le iniziative presentate dal Segretario di Stato quelle per la gestione e il superamento dell’emergenza sanitaria, la Legge sul lavoro agile, gli interventi per favorire l'occupazione e l’ingresso nel mondo del lavoro, e la Riforma che ha riordinato le norme in un unico testo introducendo numerose ed importanti novità.

“I cittadini italiani che lavorano a San Marino e i sammarinesi che hanno interessi economici sul territorio italiano meritano l’attenzione delle istituzioni – ha detto il ministro, spiegando come vi sia massima disponibilità a ragionare per mettere a sistema le politiche attive per il lavoro. Centrale il tema dei lavoratori frontalieri, ma attenzione riservata anche a formazione, collaborazione in ambito giuridico, transizione ecologica e tecnologica, integrazione dei lavoratori provenienti dei flussi migratori con formazione degli stessi nei Paesi d’origine, nuove professioni ed evoluzione del mercato.

Al termine del confronto bilaterale le delegazioni dei due Paesi hanno visitato lo stabilimento produttivo di SIT, azienda sammarinese, fiore all’occhiello dell’economia del Paese che occupa centinaia di frontalieri e crea anche economia sul territorio italiano dove ha stabilito proprie sedi.

Infine l'Udienza a Palazzo, davanti ai Capitani Reggenti: il ministro ha portato i ringraziamenti del governo per la mano tesa di San Marino alla Romagna alluvionata ed assicurato sostegno per il percorso di associazione verso l'Unione Europea. “Mi impegno ad essere buona amica di San Marino” ha detto al termine dell’Udienza, quando è stata insignita dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari dell’Onorificenza di Sant’Agata.

Nel video l'intervista al ministro Marina Elvira Calderone ed al Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini