Verso le Elezioni: in corso la missione di valutazione Osce sul Titano

Fino a domani, in visita a San Marino una Delegazione dell’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani dell’OSCE per una missione di valutazione in vista delle Elezioni Politiche dell’8 dicembre. Missione che, come per le precedenti tornate elettorali del 2012 e del 2016, ha come obiettivo quello di valutare il contesto pre-elettorale e l’organizzazione dell'appuntamento con le urne, “e che – specifica una nota di Palazzo Begni - discende da un preciso dovere degli Stati di facilitare l’accesso delle delegazioni internazionali alle diverse sedi ed istituzioni che abbiano rilevanza nel processo elettorale. E' stata dunque una giornata di incontri. Al tavolo si sono susseguiti i rappresentanti delle varie componenti della società sammarinese: dalle istituzioni alle autorità giudiziarie, sindacati e categorie economiche, fino agli organi di informazione e uno spazio dedicato esclusivamente alla San Marino Rtv, nel corso del quale l'emittente radiotelevisiva di Stato, ha illustrato il piano editoriale ipotizzato per la gestione del periodo pre-elettorale fino al post 8 dicembre con il responso delle urne.