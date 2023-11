Vittime delle guerre, San Marino all'Osce: "Necessario continuare a difendere diritti e democrazia"

Nel servizio l'intervista a Oscar Mina (capodelegazione per San Marino all'Assemblea parlamentare Osce)

Vittime innocenti, che nulla hanno a che fare con i conflitti armati: sono i civili che restano uccisi o le cui vite vengono devastate dalle guerre. Ogni giorno si susseguono le immagini dal medio oriente e dall'Ucraina, ma non solo. Proprio la tutela delle minoranze e dei bambini, delle donne e degli uomini colpiti dai conflitti è stato uno dei temi al centro degli Autumn Meeting dell'Osce che si chiudono il 20 novembre a Yerevan, in Armenia, ai quali partecipa la delegazione sammarinese. Uno degli appelli è alla limitazione della violenza durante gli scontri, proprio per proteggere i civili che non partecipano alle battaglie.

Nel servizio l'intervista a Oscar Mina (capodelegazione per San Marino all'Assemblea parlamentare Osce)