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Libri Dal Sottosuolo

23 lug 2026
Libri Dal Sottosuolo

L’estate sammarinese si arricchisce di una nuova rassegna letteraria dedicata alle storie più oscure, insolite e lontane dal mainstream. Si chiama “Libri dal Sottosuolo” ed è promossa dall’associazione culturale OSA insieme al blog Lit Motel, con il patrocinio della Giunta di Castello di Borgo Maggiore.

La prima edizione propone tre incontri dal vivo con autori italiani, per esplorare realtà nascoste, punti di vista originali e nuove voci della narrativa contemporanea. Il primo appuntamento è in programma giovedì 23 luglio con Michele Ghiotti e il libro Acutezza. Seguiranno Giorgia Tribuiani il 30 luglio, con Pezzi, e Andrea Donaera il 6 agosto, con La colpa è mia. Gli incontri si terranno alle 19:15 sulla Terrazza della Funivia di Borgo Maggiore, con ingresso libero. Al termine sarà possibile acquistare i libri grazie alla collaborazione con la Libreria Cosmo, mentre dalle 21:00 la serata proseguirà con il cinema all’aperto. Abbiamo presentato la rassegna in diretta insieme ad Angelica Bezziccari e Michele Ghiotti. Ascolta l’intervista nel Reload di Radio San Marino.




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