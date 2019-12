12 Dicembre 1915 nasce "The voice"

Personaggio carismatico e importante dell'intrattenimento americano e mondiale Frank Sinatra nasce a Hoboken, città degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Hudson, nello Stato del New Jersey il 12 Dicembre del1915. Considerato da molti critici musicali la più grande voce del XX secolo, è noto in Italia soprattutto come The Voice, negli Stati Uniti d'America e in altri Paesi era conosciuto anche con soprannomi come Ol' Blue Eyes, Frankie, Swoonatra (derivato dal verbo swoon, "svenire", riferito all'effetto che produceva sulle sue ammiratrici) e molti altri. La famiglia è di origine italiana il padre Antonino Martino è infatti originario della Sicilia, più esttamente di Lercara Friddi, la madre Natalina Maria Vittoria Garaventa, invece è ligure di Lumarzo. L' "eterna giovinezza" delle sue canzoni unito alla sua voce lo fanno entrare nella leggenda, facendolo diventare un mito in un periodo difficilissimo per l'America, quello della grande depressione. Fino ai giorni nostri grazie ad una carriera durata oltre 60 anni e costellata da una moltitudine tra premi e riconoscimenti. I suoi dischi sono stati venduti a centinaia, facendo di lui un artista tra i più prolifici del mondo. Ma la lunghissima carriera di Frank Sinatra che si è snodata su ben sette decenni gli ha fatto mettere in bacheca 3 premi Oscar due legati al cinema e uno era "Premio Umanitario Jean Hersholt"

, 2 Golden Globe, i Grammy Awards sono addirittura 21,mentre un Emmy Award, il Cecil B. De Mille Award, un Peabody Award, il Kennedy Center Honors nel 1983. Tra i suoi riconoscimenti vanno ricordati quello del 1985 ricevuto dalle mani dell'allora presidente degli stati uniti Ronald Reagan la Presidential Medal of freedom (Medaglia presidenziale della libertà,

nel 1997 il suo paese lo onora con la Congressional Gold Medal (Medaglia d'oro del Congresso), la più alta onorificenza assegnata dagli USA. Con Oltre 2200 brani e più di 60 album di canzoni inedite pubblicati (esclusi i postumi e le raccolte) ne fanno uno dei cantanti con la maggior produzione discografica della storia. Ha girato 71 film e condotto diverse trasmissioni televisive, nel 1995 tenne il suo ultimo concerto dal vivo. rimane nell'immaginario collettivo la sua interpretazione di "My Way".Venne colpito da tre infarti tra il dicembre 1996 e i primi mesi del 1997, (il primo dei quali poche settimane dopo l'ultima apparizione in pubblico), da un ictus e infine, secondo alcune voci mai confermate, gli venne diagnosticato anche un cancro. Ormai gravemente debilitato da un anno e mezzo di agonia, nella tarda serata del 14 maggio 1998 un quarto infarto lo stroncò per sempre.