Achille Lauro con Rose Villain

Achille Lauro, torna in pista con un nuovo singolo e porta con sé una compagna di viaggio, Rose Villain, cantautrice italiana che abbiamo già avuto modo di ascoltare al fianco di artisti come Salmo e Gué Pequeno.

I due si sono incontrati al Chelsea Hotel di New York, luogo che ha visto passare tutte le rockstar e i "poeti maledetti".

E' la stessa Rose a raccontarlo: “Ci siamo incontrati per un Martini (poi diventati 4), con i nostri rispettivi producer, e abbiamo parlato di arte, musica e vita.Ci siamo trovati davvero bene, soprattutto personalmente, e quando Lauro mi ha proposto Fragole qualche giorno dopo ho proprio pensato che i fantasmi dei grandi musicisti del passato avessero sancito la nostra unione artistica!”









“Fragole”, è appunto questo il titolo del pezzo che li vede schierati fianco a fianco e che ha tutta l'aria di poter essere un vero e proprio tormentone estivo dal sound reggae e dall'atmosfera sensuale e smaliziata.

Una novità nel percorso artistico di Lauro che in un'intervista ha dichiarato: "Fragole musicalmente per me è un qualcosa di nuovo (….) Con la musica mi sto divertendo, ma ho un percorso discografico molto chiaro in testa e tantissimi progetti già pronti.”

Nell'attesa di scoprirli, dunque, ”fragole, panna e champagne", alla mano, ci lasciamo trasportare verso il caldo estivo ormai alle porte dalla leggerezza di questo suo ultimo lavoro.