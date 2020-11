Anche la rassegna musicale d'autunno si arrende al Covid-19

La pandemia costringe a sospendere la Rassegna Musicale d’Autunno. Una decisione sofferta, ma inevitabile, presa dall’Associazione Camerata del Titano messa di fronte a crescenti difficoltà, in primis alcune defezioni degli artisti, provenienti da diverse regioni italiane, in qualche caso costretti in quarantena per contatti avuti con malati Covid19. “È con enorme dispiacere che abbiamo dovuto prendere atto dell’oggettiva difficoltà a proseguire con il programma della rassegna iniziata lo scorso 11 ottobre con il magnifico concerto alla Basilica del Santo di San Marino, spiega il direttore M° Augusto Ciavatta "Ci siamo mossi in queste settimane nel rispetto di tutte le normative di sicurezza, ma la natura dei nostri appuntamenti, con artisti provenienti prevalentemente da fuori, ci ha messi di fronte a difficoltà crescenti. Il nostro è però solo un arrivederci. Ripartiremo non appena le condizioni legate alla pandemia lo renderanno possibile”.