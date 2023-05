Ancora un singolo per Harry Styles

Dopo “As It Was”, “Late Night Talking” e “Music For a Sushi Restaurant” , arriva un nuovo singolo dall'ultimo album di Harry Styles, “Harry's House”, album col quale l'artista si è già aggiudicato diversi Grammies nelle categorie Album of the Year, Best Pop Vocal Album e Best Engineered Album, Non-Classical.

"Harry's House" ha inoltre guadagnato il primo posto nella classifica FIMI/GfK TOP OF THE MUSIC degli album e vinili più venduti, con il miglior debutto per un album internazionale in Italia e racchiude tredici tracce registrate in diverse location tra Regno Unito, Los Angeles e Tokyo.









Insieme al singolo, Styles ha lanciato il relativo video facendo anche in questo caso numeri degni di nota. Infatti, in meno di 24 ore, ha ottenuto più di tre milioni e mezzo di visualizzazioni.

Protagonista del video un delizioso piccolo robot che vaga per il mondo alla “ricerca” del suo grande amore. Il pezzo parla della mancanza di comunicazione che si scontra col desiderio di esserci per qualcuno che invece tiene la distanza.

“Spinning out, waiting for you to pull me in”. Con queste parole Styles racconta la difficoltà di abitare il vuoto, la distanza appunto e di una sorta di senso di impotenza generato dalla chiusura altrui. Allo stesso tempo, però, esprime una speranza che si identifica con l'attesa che l'altro decida di aprirsi, di avvcinarsi a sua volta.