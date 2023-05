Nuovo singolo per Tiziano Ferro

"Questo singolo è un inno alla vita nuova, una canzone che racconta le fasi di cambiamento che attraversiamo ponendo fiducia cieca nel futuro”.

Con queste parole Tiziano Ferro, presenta al pubblico un nuovo lavoro che si pone sulla stessa frequenza del precedente, “Addio mio amore”, come momento di rottura fra un passato che si vuole lasciar andare ed un domani che ci si prepara ad accogliere.

Il pezzo è il risultato della collaborazione dell'artista con Merk & Kremont, fondatori della casa di produzione ITACA, insieme ad Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti. Autore della musica è Davide Simonetta, mentre il testo è stato scritto a quattro mani dallo stesso Ferro con Roberto Casalino.









“Merk & Kremont (...)hanno prodotto questo brano vestendolo in puro stile elettro dance. E la duplicità tra testo crepuscolare e suoni da dance floor è ciò che più mi appassiona di 'Destinazione mare'".

Così, ancora una volta Tiziano Ferro nel parlarci di questo brano, che si candida a pieno titolo ad entrare nella categoria “tormentoni estivi”.

Ferro, si prepara inoltre a mettersi in marcia per un tour, “TZN 2023”, che lo vedrà popolare gli stadi delle principali città Italiane con esordio il 7 Giugno in quel di Lignano Sabbiadoro.

Scaldiamo i motori allora...si parte. Destinazione? Beh, ovviamente “Destinazione mare”!