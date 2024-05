Droga venduta a minori, due arresti dalla Polizia a Rimini

Spacciavano ai minorenni sul lungomare di Rivazzurra a Rimini, i due uomini di 40 e 23 anni arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato. Gli arresti sono avvenuti nell'ambito di due diversi servizi di controllo contro la criminalità diffusa sul lungomare come prevenzione del fenomeno nel periodo estivo.

Nello specifico la Squadra Mobile indagando sul mercato dello spaccio hashish ed eroina sul litorale Sud ha individuato i due soggetti, pusher abituali della zona. Il 40enne aveva preso come punto di riferimento un parco giochi del lungomare, con il rischio della possibile presenza di numerosi minorenni, mentre il 23enne stazionava sulla battigia, attendendo i clienti lungo la spiaggia. Quando il pusher ha venduto una dose di hashish a un minorenne è scattato l'arresto. Il 40enne accompagnato in Questura è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish e denaro frutto della cessione.

L'arresto è stato convalidato e disposto la misura cautelare della custodia in carcere. Il 23enne, invece, è stato fermato dopo aver ceduto una dose di eroina a un ragazzo. I poliziotti hanno tentato di ammanettarlo subito ma il giovane ha iniziato a scappare lungo la spiaggia dove è stato intercettato da una pattuglia in borghese dei Carabinieri della Compagnia di Rimini. I militari notando l'uomo in fuga, si sono messi all'inseguimento coadiuvando gli agenti della Squadra Mobile, riuscendo quindi a raggiungerlo e a bloccarlo. Mentre scappava, inoltre, i poliziotti hanno visto che il 23enne aveva provato a disfarsi di un involucro di cellophane, lanciandolo sulla sabbia, in maniera tuttavia inutile, tanto che è stato immediatamente recuperato e, al suo interno, sono stati rinvenuti circa 30 grammi di eroina. All'uomo, inoltre, sono stati sequestrati anche 400 euro, ritenuti frutto dell'attività di spaccio sul litorale di Rivazzurra.