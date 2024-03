Andrà tutto bene

Se siete inguaribili pessimisti, dovreste programmare un viaggio in Islanda, dove viene praticata una sorta di filosofia di vita che aiuta ad affrontare i problemi con ottimismo.

Il nome è Petta reddast che vuol dire “tutto si aggiusterà”, “tutto alla fine andrà bene”. Una sorta di “panta rei”, che in Islanda è diventato un approccio alla vita, una vera e propria filosofia di vita.

Tenete presente che gli islandesi sono abituati a vivere un po’ assecondando i capricci di madre natura. Tra condizioni climatiche avverse e case spesso costruite con muri e tetti fatti di erba.

Gli islandesi hanno imparato a non opporsi al destino e a lasciare che la vita faccia il suo corso, ma sono convinti che tutto prima o poi si aggiusterà.

In questa filosofia non c’è rassegnazione, anzi c’è un usare quello che succede invece di subirlo, mettendoci anche una vena di ironia che aiuta a stare meglio anche in salute.